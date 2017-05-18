Beşiktaş'ta kombineler satışa çıktı
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşmalar için kombine kartlar satışa sunuldu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Vodafone Arena kombine satış ofisi ve Passolig internet sitesinden satışına devam edilen kombinelere siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği bildirildi. Taraftarların sabahın erken saatlerinden itibaren Vodafone Arena'da uzun kuyruklar oluşturduğu kaydedildi.
Sekiz ayrı kategoride satışa sunulan kombinelerin fiyatları bin 250 lira ile 4 bin 750 lira arasında değişiyor.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:15
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Hagi’den Coman mesajı
Toplam 3
Yorum
Cenk Şu tercüman abimiz hiç değişmedi valla :) o güleç yüzünü görmek insana huzur veriyor nice yıllara sayın abim :)
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Bonservis bedeli belli oldu!
Toplam 8
Yorum
bilkentli_kartallar Twilight daki vampirler gibi :D :D
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Tarih bir kere yazıldı
Toplam 6
Yorum
Aslan GECMISDEKI HIZMETLERINDEN DOLAYI BIZE O YÜKSELIS DÖNEMINI YASATTIKLARI ICIN TESEKKÜR EDERIM
Beşiktaş'ta kombineler satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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