 Beşiktaş'ta kombineler satışa çıktı – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'ta kombineler satışa çıktı

    Beşiktaş'ta kombineler satışa çıktı

    Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşmalar için kombine kartlar satışa sunuldu.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Vodafone Arena kombine satış ofisi ve Passolig internet sitesinden satışına devam edilen kombinelere siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği bildirildi. Taraftarların sabahın erken saatlerinden itibaren Vodafone Arena'da uzun kuyruklar oluşturduğu kaydedildi.

    Sekiz ayrı kategoride satışa sunulan kombinelerin fiyatları bin 250 lira ile 4 bin 750 lira arasında değişiyor.

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:15
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