 Beşiktaş, Kasımpaşa'ya bileniyor – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    , Kasımpaşa'ya bileniyor

    Beşiktaş, Kasımpaşa'ya bileniyor

    , Spor Toto Süper Lig'de 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra top kontrolü ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sonlandığı belirtildi.

    Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:40
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