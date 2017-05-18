Beşiktaş, Kasımpaşa'ya bileniyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra top kontrolü ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sonlandığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:40
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 14
Yorum
Zugurt aga Gormemisligin nirvanasi...bugun askerlik cagina gelmis insanlar o tarihte portakalda vitamindindiler..zavalli komikler;;)))
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Asıl hedef Emre Mor
Toplam 17
Yorum
karakartal emrenin yerinde olsam dortmundda kalırım "kendimi burada geliştirmek istiyorum" derim illa kiralanacaksada hollanda olmalı. türkiye değil.
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal fatih aksoyu bütün hazırlık maçlarında izledim 1-2 seneye kalmaz beşiktaşın as oyuncusu olur gibime geliyor sağlam bir topçu
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