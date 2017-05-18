Beşiktaş, Kasımpaşa'ya bileniyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra top kontrolü ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Antrenmanın yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sonlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.