Atiba ve Gökhan takıma katılıyor

Cumartesi günü Vodafone Arena'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson salonda çalıştı. İki futbolcunun durumlarının iyi olduğu ve bugün yapılacak çalışmaya takımla birlikte katılacakları bildirildi.