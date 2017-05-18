 Atiba ve Gökhan takıma katılıyor – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Atiba ve Gökhan takıma katılıyor

    Atiba ve Gökhan takıma katılıyor
    Cumartesi günü Vodafone Arena'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson salonda çalıştı. İki futbolcunun durumlarının iyi olduğu ve bugün yapılacak çalışmaya takımla birlikte katılacakları bildirildi.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:16
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