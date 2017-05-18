 Asıl hedef Emre Mor – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Asıl hedef

    Asıl hedef <a href="/index/emre-mor?id=c684a0ef-f254-46fb-9c19-35e7af278019" class="" rel="tag">Emre Mor</a>

    UEFA, geçtiğimiz günlerde 40 futbolcudan oluşan 'süper yetenekleri' açıkladı. Beşiktaş scout ekibi de ekonomik olarak kulübün projelerine uygun olan bu genç yıldızlar için inceleme başlattı.

    Beşiktaş'ın transferdeki bir numaralı hedefi ise . Dortmund'un sezon sonunda kiralanmasına sıcak baktığı için girişimlere resmen başlayan Beşiktaş'ta., teknik direktör Şenol Güneş de bu transferin en kısa sürede gerçekleştirilmesini istiyor. Emre Mor'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için tüm kozlarını oynamaya başlayan Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda rotasını yeniden UEFA'nın açıkladığı listedeki diğer 'Alınabilir' olarak değerlendirilen adaylara çevirecek.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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