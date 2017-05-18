Asıl hedef Emre Mor
UEFA, geçtiğimiz günlerde 40 futbolcudan oluşan 'süper yetenekleri' açıkladı. Beşiktaş scout ekibi de ekonomik olarak kulübün projelerine uygun olan bu genç yıldızlar için inceleme başlattı.
Beşiktaş'ın transferdeki bir numaralı hedefi ise Emre Mor. Dortmund'un sezon sonunda kiralanmasına sıcak baktığı Emre Mor için girişimlere resmen başlayan Beşiktaş'ta., teknik direktör Şenol Güneş de bu transferin en kısa sürede gerçekleştirilmesini istiyor. Emre Mor'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için tüm kozlarını oynamaya başlayan Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda rotasını yeniden UEFA'nın açıkladığı listedeki diğer 'Alınabilir' olarak değerlendirilen adaylara çevirecek.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
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Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
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Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
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baba benden 90000 tl
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