 Yan bile bakmayacaksın! – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yan bile bakmayacaksın!

    Yan bile bakmayacaksın!
    Teknik Direktörü 'ten, Portekizli yıldız 'ya uyarı... Tecrübeli hocanın Bursa maçı sırasında oyuncusunu, "Hakeme veya rakibine yan bile bakmanı istemiyorum, bunu hissedersem seni oyundan hemen alırım. Sana sahada ihtiyacım var, kenarda değil" sözleriyle sert bir dille uyardığı öğrenildi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yan bile bakmayacaksın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.