 Talisca’ya talip – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Talisca’ya talip

    Talisca’ya talip

    Fransız ekibi Monaco’nun, ’ın 1 yıl daha kiralamak istediği ’yı renklerine katmak için düğmeye bastığı belirtildi.

    'ın, bir senelik daha kiralamak için tüm şartlarını zorladığı 'ya bir talip daha çıktı. Fransa'nın Le Progress gazetesi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan, Fransa'da şampiyonluğa koşan Monaco'nun Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Benfica'da olan Talisca'yı yakından takip ettiğini yazdı. Haberde, Fransa Ligi'nde şampiyonluğa koşan Monaco'nun bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadığı, ligin bitimine 2 hafta kala 1 maç eksiğiyle yakın takipçisi PSG'nin 3 puan önünde bulunan Monaco'nun transfer listesindeki isimlerden birinin de Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca olduğu belirtildi. Tielemans'ın ilk sırada olduğu Fransız ekbinin uzun transfer listesinde genç Brezilyalı Anderson Talisca da yer alıyor.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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