Talisca’ya talip
Fransız ekibi Monaco’nun, Beşiktaş’ın 1 yıl daha kiralamak istediği Anderson Talisca’yı renklerine katmak için düğmeye bastığı belirtildi.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
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