 ‘Namağlup’ şampiyonlar – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    ‘Namağlup’ şampiyonlar

    ‘Namağlup’ şampiyonlar

    için 16 Mayıs'ın anlamı büyük...

    Siyah-beyazlılar 16 Mayıs 1992 tarihinde Sarıyer'i, Şenol Fidan'ın golüyle 1-0 mağlup ederek, lig tarihinde bir ilke imza attı ve namağlup şampiyonluğa ulaştı. sezonu, 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik ile tamamlayarak; 76 puanla lig tarihinin ilk namağlup şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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