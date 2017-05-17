 Kara Kartal’a durmak yasak – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Kara Kartal’a durmak yasak

    Kara Kartal’a durmak yasak
    , Kasımpaşa ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Bursaspor karşılaşmasında oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular 5'e 2 çalışması, top kontrolü, dar alanda kontrol pas, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile günün tamamladı.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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