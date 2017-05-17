 Gomez bilmecesi – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Gomez bilmecesi

    Gomez bilmecesi

    menajeri Rebbe, “Gomez, son görüşmemizde pozitifti. Bundesliga’da kalıp sezon sonu Mario ile masaya oturacağız” dedi.

    'tan ayrılıp 'un yolunu tutan 'in kariyer planlaması netleşmedi. Sezon başında Wolfsburg ile anlaşırken "Gelecek sezon devam etmem için takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekir" diyen Gomez'in bugün çok farklı düşündüğünü ifade eden Wolfsburg Menajeri Olaf Rebbe, "Bundesliga'da kalırsak Mario Gomez'in ayrılacağını sanmıyorum. Mario ve menajeriyle görüştük. Lig bitince tekrar bir araya gelmeye karar verdik. Mario'dan aldığımız sinyaller olumlu. Kendini burada çok iyi hissettiğini de defalarca dile getirdi. Son görüşmemizde de pozitifti" ifadelerini kullandı. Bu arada Alman basını, 31 yaşındaki futbolcunun Wolfsburg ile 2019'a kadar sözleşmesi olduğu ve yıllık ücretini Almanya'da Bayern Münih dışında hiçbir kulübün karşılayamayacağını iddia edildi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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