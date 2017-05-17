 Gökhan 3 gün dinlendirilecek – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Gökhan 3 gün dinlendirilecek

    Gökhan 3 gün dinlendirilecek
    Bursaspor maçında sol arka adalesinden sakatlanan Gökhan Gönül'de korkulan olmadı. Adalesinde ağrı hissettiği ve zorlayıp sakatlığını büyütmemek için oyundan çıktığı açıklanan tecrübeli oyucunun adalesinden yırtık olmasından şüphelenilmişti. Ancak korkulan olmadığı ve Gökhan'ın birkaç günlük tedavinin ardından takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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