Gökhan 3 gün dinlendirilecek

Bursaspor maçında sol arka adalesinden sakatlanan Gökhan Gönül'de korkulan olmadı. Adalesinde ağrı hissettiği ve zorlayıp sakatlığını büyütmemek için oyundan çıktığı açıklanan tecrübeli oyucunun adalesinden yırtık olmasından şüphelenilmişti. Ancak korkulan olmadığı ve Gökhan'ın birkaç günlük tedavinin ardından takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.