 Cumartesi günü kadro değişmez – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Cumartesi günü kadro değişmez

    Cumartesi günü kadro değişmez
    Teknik direktör , Bursa maçı kadrosunu bu hafta da bozmayı düşünmüyor. Talisca'nın yokluğunda orta sahada Oğuzhan Özyakup ve Tolgay'ın özelikle hücum performansından oldukça memnun olan deneyimli çalıştırıcının, cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçında bu futbolcuları yeniden sahaya sürmesi bekleniyor.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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