 Cenk Tosun & Aboubakar A.Ş. – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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HEPSİ
    16 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    & A.Ş.

    Cenk Tosun & Aboubakar A.Ş.
    'ın iki golcüsü Vincent ve , bu sezon Kara Kartal'ı sırtlayan isimler oldu. Kamerunlu forvet Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 10 gol atarken; milli forvet Cenk Tosun da 30 lig maçında rakip fileleri 18 kez havalandırdı. Müthiş ikili, siyah-beyazlıların ligde attığı 61 golün 28'ine imza atarken; Beşiktaş'ın lig yarışındaki gollerin %45'inin sahibi oldular.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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