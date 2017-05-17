BJK TV kameramanına maçlara girmeme cezası
Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın sonunda basın tribününde yer alan BJK TV kameramanı Volkan Diricanlı, Bursaspor’a yönelik küfürler ettiği gerekçesiyle TSYD tarafından 15 gün maçlara girememe cezası aldı.
TSYD Bursa Şube Başkanı İlhan Öztat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gazeteci kimliği taşıyan bir kişi, etik değerleri gözetmeksizin kabul edilemez bir davranışa imza atmıştır. Topluma örnek olması gereken gazetecinin, ağza alınmayacak sözler sarf edip tahrikkar bir tutum sergilemesinin bir mazereti ve açıklaması olamaz. Basın tribününde bu yakışıksız olay karşısında her şeye rağmen sağduyulu davranan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum."
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:14
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Josue sonradan açıldı
Toplam 4
Yorum
şems Anadolu takımları için güzel ama galatasaray topçusu değil.
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Mesafeleri beğenmedi
Toplam 1
Yorum
MUSLERA (YILDIZ GİBİ PARLIYOR ) SN TUDOR SAKIN ANTEP MAÇINI BAŞARI KABUL ETME. DUA ET MUSLERA YÜZDE YÜZLÜK GOLLERİ KURTARDI VE GS 3 PUAN ALDI. YOKSA GS FARKLI MAĞLUPTU.
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BJK TV kameramanına maçlara girmeme cezası
Toplam 1
Yorum
AKgol Hakemler olmasa Başakşehirle rekabet edemeyeceğinizide biliyormusunuz
BJK TV kameramanına maçlara girmeme cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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