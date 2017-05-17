Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, Bursaspor galibiyetinin takım üzerindeki stresi kaldırdığı net bir şekilde hissediliyor. Bu sabah yapılan idmanda tüm futbolcuların oldukça moralli oldukları görülürken, Quaresma neşeli tavırları ile öne çıkan isim oldu. Portekizli yıldız, antrenman boyunca sergilediği neşeli tavırları, kahkahaları ve maç sonu galibiyet pozu verdirmesi ile güne damga vurdu.
Hafif tempoda ısınma koşuları ve top kapma çalışmaları ile başlayan idman 3 küçük sahada turnuva şeklinde yapılan minik kale maçlar ile devam etti. Turnuvayı kazanan Quaresma'nın takımı galibiyet pozu verirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Quaresma, Adriano, Marcelo ve Aboubakar antrenmanın geri kalanında saha kenarında uzun süre sohbet etti. İdman çift kale maç ile sona erdi.
Atiba ve Gökhan Gönül, Bursaspor maçında aldıkları darbelerden dolayı tedavi amaçlı salonda çalıştı.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:03
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Kafa golleri son bulacak
Toplam 8
Yorum
slh2121 muslera olmasaydi gs kme duserdi
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6.5 milyon tl alacaklar
Toplam 2
Yorum
Ihtiyar Kurt Hasan Ali o paraya değmez be kardeşim, vallahi de değmez billahi de değmez!!!!
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Bugün bayram!
Toplam 3
Yorum
ADANALI ONLARI BİR KEZ DAHA BİR ARADA GÖRMEK BİZ GS LILAR İÇİN BAYRAM. BİR KİŞİ HARİÇ . ODA ADANALI. GS LILAR İÇİN O ÖLDÜ
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