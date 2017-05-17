Başakşehir lige renk katıyor
Yönetici Ürkmezgil, zirvedeki amansız yarıştan memnun. “Başakşehir çok başarılı. Onlar olmasaydı, Beşiktaş yarışta tek başına kalacaktı. O zaman rekabet olmaz, heyecan da olmazdı. Bu mücadelede son gülen biz olacağız''
Hiçbir takımın kağıt üzerinde şampiyon olamayacağını ifade eden Ürkmezgil şöyle devam etti: "Daha önce de 7 puan fark vardı. Neler gördük, neler geçirdik. F.Bahçe maçındaki oyunu herkes gördü, en sonunda kendi kalemize bile attık. Yok Gaziantepspor düştü, yok Osmanlıspor'un iddiası yok gibi durum söz konusu değil. Adanaspor şöyle oldu, böyle oldu; böyle şeyler yok futbolda. İnsanlar kendilerini gösterecekler. Yeteneklerini ortaya koyacaklar. Futbolcu kardeşlerimiz kendi adlarına oynayacak. Bunun sonunda da hep birlikte şampiyonluğun tadını çıkartacağız."
SIKINTILI MAÇLARDI
Tecrübeli yönetici, bu haftaki Kasımpaşa maçı için de, "Kasımpaşa ile zaman zaman sıkıntılı karşılaşmalarımız olmuştur. Onların herhangi bir kaygısı yok. İyi futbol oynayıp, şampiyonluğa giden takımdan puan almak gayretinin dışına çıkmadan oynayacaklardır. Taraftarların da sadece takımını desteklemek için stada geleceği, güzel bir şölen şeklinde geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.
GERGİNLİK BİRAZ ETKİLER
Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, şampiyonluk yarışının adeta 'atbaşı' gittiğini söyledi. Ürkmezgil, "Ligin bu dönemlerinde kaliteli oyunlar beklemek, fazla iyimserlik olabilir. Gerginlik biraz etkileyebilir. İş hayatında bile soğukkanlılığı koruyamayabiliyoruz. Neticede genç çocuklar, kalkıp onları eleştirmek haklarına tecavüz olur" diye konuştu.
CENK'İN DURUMU HOCANIN TAKDİRİ
Yönetici Ürkmezgil, Cenk Tosun'un ilk 11'de olup olmamasının teknik direktör Güneş'in takdiri olduğunu söyledi. Ürkmezgil, "Hocamız, oyuncusu gol krallığına gidecek diye bildiğinden vazgeçecek değil. Aradaki fark belli, Cenk'in rakibini yakalama şansı halen var. Gol krallığı yarışı bitmiş değil. İnşallah Cenk de gol kralı olur" diye konuştu.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
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Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
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Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
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Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
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