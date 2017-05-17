 Arkadaş değil bir aileyiz biz – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Arkadaş değil bir aileyiz biz

    Arkadaş değil bir aileyiz biz
    'ın genç yıldızı , başarılarının sırrını açıkladı. Hafta içinde ikinci kez baba olan Tolgay, ilk 11 başladığı son 3 lig maçında 3 asist yapmayı başardı. Gurbetçi oyuncu Bursa maçı sonrasında, "Benim için çok duygusal bir gündü. Bu galibiyeti kızıma armağan ediyorum. Hoca izin verdi. Gittim kızımı gördüm, sonra döndüm. Biz arkadaş değiliz, aileyiz. Herkes bunu biliyor. Bunu bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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