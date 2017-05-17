Adım adım 3. yıldıza!
Süper Lig’de en kritik viraja giren Kartal, kalan maçlarını kayıpsız geçerek hem 15. şampiyonluğuna ulaşmak hem de 3. yıldızı göğsüne takmak istiyor.
BAŞAKŞEHİR YAKIN TAKİPTE
Son iki sezonu 4. sırada bitiren ve ilk defa şampiyonluğa bu kadar yaklaşan Başakşehir'in pes etmeye niyeti yok. Deplasmanda Trabzon ile karşılaşacak olan Başakşehir, rakibini yenerek Adana maçına avantajlı çıkmak istiyor. Ligin son maçında Kayseri deplasmanına gidecek olan Avcı'nın takımı, bu karşılaşmaları kayıpsız atlatarak; Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
- 17 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
-
Ucuz kurtuldu
Toplam 118
Yorum
BÜTÜN RENKLİLEREE Zaaaaaaa!!!!!!! xD XD XD XD XD bence alışın artık bi 10 yıl da ağlarsınız :D beter olun 20 yıldır teşfik eyyam kayırma ile bulara geldiniz
-
Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 19
Yorum
ALL-IN sen ne diyon ya
-
Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez finale yükseldi
Toplam 1
Yorum
sami tarih derken neye gore tarih yaw, bu ulkede herkes efsane, herkes unlu, herkes star, yeter be kendizi begenmis ukalalar
Adım adım 3. yıldıza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.