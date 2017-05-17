 Adım adım 3. yıldıza! – Fotomaç – 17 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Adım adım 3. yıldıza!

    Adım adım 3. yıldıza!

    Süper Lig’de en kritik viraja giren Kartal, kalan maçlarını kayıpsız geçerek hem 15. şampiyonluğuna ulaşmak hem de 3. yıldızı göğsüne takmak istiyor.

    Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızıştı. Gözler ilk iki sırayı paylaşan ve Başakşehir'in maçlarına çevrildi. Matematiksel olarak F.Bahçe ve G.Saray'ın şampiyonluk şansının kalmadığı son 3 haftada gözler ve Başakşehir arasında geçecek olan yarışa çevrildi. Geçen hafta Bursaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Kartal, son 3 maçını kayıpsız geçerek hem 15. şampiyonluğuna ulaşmak hem de 3. yıldızı göğsüne takmak istiyor. Başakşehir'in 2 puan önünde bulunan siyah-beyazlılar, kalan maçlarında herhangi bir puan kaybı yaşaması halinde koltuğunu ve hatta şampiyonluğu da kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Kartal, ilk olarak 32. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa, bir sonraki hafta deplasmanda Gaziantepspor, ligin son maçında ise Vodafone Arena'da Osmanlıspor'u mağlup ederek sezon sonu mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

    BAŞAKŞEHİR YAKIN TAKİPTE
    Son iki sezonu 4. sırada bitiren ve ilk defa şampiyonluğa bu kadar yaklaşan Başakşehir'in pes etmeye niyeti yok. Deplasmanda Trabzon ile karşılaşacak olan Başakşehir, rakibini yenerek Adana maçına avantajlı çıkmak istiyor. Ligin son maçında Kayseri deplasmanına gidecek olan Avcı'nın takımı, bu karşılaşmaları kayıpsız atlatarak; Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
    1. 17 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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