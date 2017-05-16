Yüksek gerilim!
Siyah-beyazlı taraftarlar tam 50 otobüsle Bursaspor maçına giderken, tribünlerde müthiş bir coşku ve gerilim vardı. Maça büyük ilgi gösteren Bursaspor taraftarı da takımlarını destekledi.
MAÇ DÖNÜŞÜ TAŞLI SALDIRI
Bursa'da otobana girişte bir grup Bursasporlu taraftar, Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu otobüse taşlı saldırı düzenledi. Beşiktaşlı taraftarların da karşılık verdiği olaylar fazla büyümeden polisce önlendi.
VALİYE ZİYARET
Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursaspor tribün liderlerinin ardından Beşiktaş taraftar grubunu da makamında ağırladı. Çiçeklerle geldikleri valilik ziyaretinde fair-play mesajları veren Beşiktaş tribün liderleri, hak edenin kazanacağı bir maç dilediler.
TRİBÜNLER DOLDU
Beşiktaş maçına Bursaspor taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Maç için 15 bin 500 bilet satıldı. Kombinelerle birlikte seyirci sayısı 27 bini geçti. Bursaspor'a yakınlığı ile bilinen A.Gücü taraftarlarının da karşılaşmayı Teksas grubu ile izledikleri görüldü.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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