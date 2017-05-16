 Yüksek gerilim! – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Yüksek gerilim!

    Yüksek gerilim!

    Siyah-beyazlı taraftarlar tam 50 otobüsle maçına giderken, tribünlerde müthiş bir coşku ve gerilim vardı. Maça büyük ilgi gösteren Bursaspor taraftarı da takımlarını destekledi.

    Beşiktaş taraftarı yıllar sonra Bursa'ya giderek maç izledi. Siyah-beyazlı ekip, geçen yıl açılışı yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda ilk kez mücadele ederken, Beşiktaşlı taraftarlar da 13 sezon sonra Bursa'da takımlarını destekledi. 2 bin 50 siyahbeyazlı taraftar, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararları çerçevesinde yoğun önlemler altında toplu halde stada getirildi. Beşiktaş taraftarları Süper Lig'de en son 2003-2004 sezonunun 19. haftasında Bursa'daki maçı izleyebilmişti. Aynı sezon küme düşen ve 2 sezon bir alt ligde mücadele eden Bursaspor'un taraftarları, küme düşmelerinin sorumlusu olarak siyah-beyazlıları görmüştü. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik çerçevesinde, 'un yeniden Süper Lig'e yükseldiği 2006-2007 sezonundan bu yana Beşiktaş taraftarları Bursa'daki maçlara alınmamıştı. 2010- 2011 sezonunda ise Bursa'da yapılması gereken maç da, taraftarlarının stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle oynanamazken dün de zaman zaman tribünlerde yüksek gerilim yaşandı.

    MAÇ DÖNÜŞÜ TAŞLI SALDIRI
    Bursa'da otobana girişte bir grup Bursasporlu taraftar, Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu otobüse taşlı saldırı düzenledi. Beşiktaşlı taraftarların da karşılık verdiği olaylar fazla büyümeden polisce önlendi.

    VALİYE ZİYARET
    Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursaspor tribün liderlerinin ardından Beşiktaş taraftar grubunu da makamında ağırladı. Çiçeklerle geldikleri valilik ziyaretinde fair-play mesajları veren Beşiktaş tribün liderleri, hak edenin kazanacağı bir maç dilediler.

    TRİBÜNLER DOLDU
    Beşiktaş maçına Bursaspor taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Maç için 15 bin 500 bilet satıldı. Kombinelerle birlikte seyirci sayısı 27 bini geçti. Bursaspor'a yakınlığı ile bilinen A.Gücü taraftarlarının da karşılaşmayı Teksas grubu ile izledikleri görüldü.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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