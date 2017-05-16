 ''Tartışılacak bir şey yok'' – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    ''Tartışılacak bir şey yok''

    ''Tartışılacak bir şey yok''
    Beşiktaş İkinci Başkanı , maçın ardından "Şampiyonluk konuşmak için daha erken" dedi. Çebi, "Zorlu bir maç ve dönemeçti. Daha işimiz var" derken, atmosfer ve hakem kararlarıyla ilgili ise "Tartışılacak bir şey yok. İstediğimiz galibiyeti aldık ve eve gidiyoruz" diye konuştu.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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