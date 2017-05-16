Taraftarlardan büyük tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan kulübe tepki gösterdi.

Şampiyonluğa giden yolda 3 maçı kalan ve bunların ikisini iç sahada oynacak Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçının en ucuz bileti 130 TL!

8. kategoriyi 130 TL'den satışa sunan siyah-beyazlı kulüp, 1. kategorinin fiyatını ise 375 TL olarak belirledi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaş taraftarı kulübün açıklamasından sonra tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Atılan tweet'in altında isyanlarını dile getirdi.



-130 tl bilet nedir! Şampiyonluk maçı değil, derbi değil, ŞL değil!!!



-Bilet fiyatlarını yükselterek borcun biteceğini sanmıyorsunuz herhalde. Bu politika yüzünden paralı çekirdekçi selfieci seyirci geliyor.



-130 tl bilet parası demek tribünde seyirci demek... İlk gölü yediğimizde homurdanan kitle demek. Siz bilirsiniz gelmiyoruz.



-Fırsatçılık Beşiktaşlılığın neresinde yazıyor? Ayıp.



-Gün gelir 130 tl den Kasımpaşa maçı bileti sattığınız seyirci 20 tlye almaz o biletleri takım kötü gittiğinde.



-1.404 tl maaşla çalışan insanlarız biz, alt tarafı Kasımpaşa ile oynayacak. Derbi değil birşey değil bu fırsatçılık niye?



BİLET FİYATLARI

Kategori 1 : 375TL

Kategori 2 : 350TL

Kategori 3 : 325TL

Kategori 4 : 300TL

Kategori 5 : 260TL

Kategori 6 : 220TL

Kategori 7 : 140TL

Kategori 8 : 130TL



VIP : 800TL



1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B – D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL



Öte yandan açıklamada Vodafone Arena'da bloke olan tribünler de açıklandı; 108 – 109 -115 – 116 – 120 – 121 – 408 – 409 – 415 – 416