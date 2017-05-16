Taraftarlardan büyük tepki!
Ligde şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, Kasımpaşa maçının bilet fiyatlarını açıkladıktan sonra taraftarlardan büyük tepki çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan kulübe tepki gösterdi.
Şampiyonluğa giden yolda 3 maçı kalan ve bunların ikisini iç sahada oynacak Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçının en ucuz bileti 130 TL!
8. kategoriyi 130 TL'den satışa sunan siyah-beyazlı kulüp, 1. kategorinin fiyatını ise 375 TL olarak belirledi.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Beşiktaş taraftarı kulübün açıklamasından sonra tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Atılan tweet'in altında isyanlarını dile getirdi.
-130 tl bilet nedir! Şampiyonluk maçı değil, derbi değil, ŞL değil!!!
-Bilet fiyatlarını yükselterek borcun biteceğini sanmıyorsunuz herhalde. Bu politika yüzünden paralı çekirdekçi selfieci seyirci geliyor.
-130 tl bilet parası demek tribünde seyirci demek... İlk gölü yediğimizde homurdanan kitle demek. Siz bilirsiniz gelmiyoruz.
-Fırsatçılık Beşiktaşlılığın neresinde yazıyor? Ayıp.
-Gün gelir 130 tl den Kasımpaşa maçı bileti sattığınız seyirci 20 tlye almaz o biletleri takım kötü gittiğinde.
-1.404 tl maaşla çalışan insanlarız biz, alt tarafı Kasımpaşa ile oynayacak. Derbi değil birşey değil bu fırsatçılık niye?
BİLET FİYATLARI
Kategori 1 : 375TL
Kategori 2 : 350TL
Kategori 3 : 325TL
Kategori 4 : 300TL
Kategori 5 : 260TL
Kategori 6 : 220TL
Kategori 7 : 140TL
Kategori 8 : 130TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B – D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
Öte yandan açıklamada Vodafone Arena'da bloke olan tribünler de açıklandı; 108 – 109 -115 – 116 – 120 – 121 – 408 – 409 – 415 – 416
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 19:59
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Devler PFDK'da!
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Yorum
Bjk Futbol Federasyonu Acaba Fb.nin sevk edilmediği bir hafta var mı? Terane aynı "çirkin ve kötü tezahürat." Diğerlerinin tribününde güller açıyor ya
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 61
Yorum
yahu bu y demirören dıyonuzda bu adam kaç yıldır başkan bjk kaç kere şampyon oldu siz kendi şampıyonluklarnıza hakem hatalarına bakın yasine soran hakem voleybolcu topal
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