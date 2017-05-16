 Taraftarlardan büyük tepki! – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Taraftarlardan büyük tepki!

    Taraftarlardan büyük tepki!

    Ligde şampiyonluk yarışı veren , maçının bilet fiyatlarını açıkladıktan sonra taraftarlardan büyük tepki çekti.

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan , bu mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan kulübe tepki gösterdi.

    Şampiyonluğa giden yolda 3 maçı kalan ve bunların ikisini iç sahada oynacak Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçının en ucuz bileti 130 TL!

    8. kategoriyi 130 TL'den satışa sunan siyah-beyazlı kulüp, 1. kategorinin fiyatını ise 375 TL olarak belirledi.

    TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
    Beşiktaş taraftarı kulübün açıklamasından sonra tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Atılan tweet'in altında isyanlarını dile getirdi.

    -130 tl bilet nedir! Şampiyonluk maçı değil, derbi değil, ŞL değil!!!

    -Bilet fiyatlarını yükselterek borcun biteceğini sanmıyorsunuz herhalde. Bu politika yüzünden paralı çekirdekçi selfieci seyirci geliyor.

    -130 tl bilet parası demek tribünde seyirci demek... İlk gölü yediğimizde homurdanan kitle demek. Siz bilirsiniz gelmiyoruz.

    -Fırsatçılık Beşiktaşlılığın neresinde yazıyor? Ayıp.

    -Gün gelir 130 tl den Kasımpaşa maçı bileti sattığınız seyirci 20 tlye almaz o biletleri takım kötü gittiğinde.

    -1.404 tl maaşla çalışan insanlarız biz, alt tarafı Kasımpaşa ile oynayacak. Derbi değil birşey değil bu fırsatçılık niye?

    BİLET FİYATLARI
    Kategori 1 : 375TL
    Kategori 2 : 350TL
    Kategori 3 : 325TL
    Kategori 4 : 300TL
    Kategori 5 : 260TL
    Kategori 6 : 220TL
    Kategori 7 : 140TL
    Kategori 8 : 130TL

    VIP : 800TL

    1903 A-E BLOK : 800TL
    1903 B – D BLOK : 850TL
    1903 C BLOK : 900TL

    Öte yandan açıklamada Vodafone Arena'da bloke olan tribünler de açıklandı; 108 – 109 -115 – 116 – 120 – 121 – 408 – 409 – 415 – 416

    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:59
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