 Q7 ‘dalya’ dedi – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Q7 ‘dalya’ dedi

    Q7 ‘dalya’ dedi
    , Bursaspor maçıyla Süper Lig'de 100. karşılaşmasına çıktı. Portekizli yıldız, söz konusu 100 maçta 13 gol atarken, 29 tane de asist gerçekleştirdi ve toplamda 42 gole katkı sağladı. Quaresma bu dönemde 4 kez kırmızı kart gördü.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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