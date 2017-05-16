Marcelo hatasını telafi etti

Gecenin kahramanlarından biri de F.Bahçe derbisinde büyük üzüntü yaşayan Marcelo idi. Rakibin uzun toplarında sıfır hatayla oynayan sambacı, 90 dakika boyunca girdiği 15 ikili mücadelenin 12'sini kazanırken, pas yüzdesinde de takımının en iyilerinden birisiydi.