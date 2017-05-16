 Marcelo hatasını telafi etti – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Marcelo hatasını telafi etti

    Marcelo hatasını telafi etti
    Gecenin kahramanlarından biri de F.Bahçe derbisinde büyük üzüntü yaşayan Marcelo idi. Rakibin uzun toplarında sıfır hatayla oynayan sambacı, 90 dakika boyunca girdiği 15 ikili mücadelenin 12'sini kazanırken, pas yüzdesinde de takımının en iyilerinden birisiydi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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