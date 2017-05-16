Kartal ara vermiyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Bursaspor karşısında görev yapan oyuncuların, salonda yenilenme çalışması yaptıkları bildirildi.

Diğer futbolcuların ise sahada takım halinde gerçekleştirdikleri istasyon koşularının ardından pas ve top kontrolü çalışması gerçekleştirdikleri kaydedildi. Antrenmanın yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı vurgulandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.