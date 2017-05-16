Kartal ara vermiyor
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş, 32. haftada Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Bursaspor karşısında görev yapan oyuncuların, salonda yenilenme çalışması yaptıkları bildirildi.
Diğer futbolcuların ise sahada takım halinde gerçekleştirdikleri istasyon koşularının ardından pas ve top kontrolü çalışması gerçekleştirdikleri kaydedildi. Antrenmanın yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı vurgulandı.
Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 14:10
-
Pukki radarda
Toplam 5
Yorum
araklı_lı sahibi hemşerimiz olan a spor un son zamanlarda ts ye programlarında yorumcu bile koymaması bizi şaşırtıyo ntvspor a özenmeyin
-
"Ricardo'nun yaptığı yanlış ama..."
Toplam 51
Yorum
karakartal İyi yönetilen, sahada son derece başarılı futbol oynayan,sonuca giden bir Beşiktaşı çekemeyenler çatır çatır çatlasın
-
Hasan Ali ile görüşme yok
Toplam 3
Yorum
mikayil baz ohha celtik alıp napacak bu takoz uu yok daha neler celtik alacaksa hemen gitsin hiç beklemesinnn..
Kartal ara vermiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.