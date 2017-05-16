Golcü dediğin işi bileCENK

Beşiktaş, Bursaspor savunmasının etten duvarını aşmakta zorlanınca Şenol Güneş, Cenk Tosun’u sahaya sürdü. Cenk oyuna girdikten iki dakika sonra golünü atarak takımına hayat verdi. Aboubakar da son saniyede attığı golle galibiyeti perçinledi.

Beşiktaş, zorlu Bursaspor deplasmanında 2-0 galip gelerek liderlik koltuğunu M. Başakşehir'den geri aldı. Zaman zaman adeta kemik seslerinin duyulduğu maçta Beşiktaş pozisyona girmekte zorlanınca Şenol Güneş, 63'üncü dakikada Atiba'yı çıkarıp Cenk Tosun'u oyuna aldı. Cenk Tosun da 65'te Aboubakar'ın pasında Beşiktaş'ı sevince boğan golü attı. 90+5'te ise Aboubakar sonucu ilan etti: 2-0. Bu sonuçla Kartal şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.



Zirveye sevdalı

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Gençlerbirliği'ni mağlup eden ve zirveye yerleşen Başakşehir koltuğu iki gün koruyabildi. Beşiktaş, özellikle ilk yarısı sinir harbi şekilde geçen maçta Bursaspor'u 2-0 yendi ve yeniden liderliğe yükseldi.



Kartal'ı zirveye taşıyan isimler oyuna girdikten 2 dakika sonra ağları havalandıran Cenk Tosun ve maçın son uzatma dakikasında (90+5) gole ulaşan Vincent Aboubakar oldu. Bursa karşısında ligde üst üste 8 galibiyetini alan Beşiktaş, bitime 3 hafta kala Başakşehir'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.