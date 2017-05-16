Golcü dediğin işi bileCENK
Beşiktaş, Bursaspor savunmasının etten duvarını aşmakta zorlanınca Şenol Güneş, Cenk Tosun’u sahaya sürdü. Cenk oyuna girdikten iki dakika sonra golünü atarak takımına hayat verdi. Aboubakar da son saniyede attığı golle galibiyeti perçinledi.
Zirveye sevdalı
Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Gençlerbirliği'ni mağlup eden ve zirveye yerleşen Başakşehir koltuğu iki gün koruyabildi. Beşiktaş, özellikle ilk yarısı sinir harbi şekilde geçen maçta Bursaspor'u 2-0 yendi ve yeniden liderliğe yükseldi.
Kartal'ı zirveye taşıyan isimler oyuna girdikten 2 dakika sonra ağları havalandıran Cenk Tosun ve maçın son uzatma dakikasında (90+5) gole ulaşan Vincent Aboubakar oldu. Bursa karşısında ligde üst üste 8 galibiyetini alan Beşiktaş, bitime 3 hafta kala Başakşehir'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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