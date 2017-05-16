 Fikret Orman: Herkes bize karşı birleşmiş – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    : Herkes bize karşı birleşmiş

    Fikret Orman: Herkes bize karşı birleşmiş

    Beşiktaş Başkanı , Bursa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyon olmasını herkes çok istiyordu bu sene herkes birlik olmuş ve bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum" dedi.

    Orman, "Geçen sene de bu sene de Bursa maçları kritik zamanlara geliyor. Bursa da sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Onun için de tansiyonu yüksek bir maçtı. Hamdolsun kazandık. Mutlu dönüyoruz. Önümüzde 3 maç var. 3 maçı da kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz. Dürüstçe söyleyeyim ben özellikle çok stresliyim ve çok sağlıklı bir maç izleyip, yorum yapabilecek durumda değilim. Kulübün başkanı olarak yönetim kurulu ile birlikte sorumluluk bizim üzerimizde. Yapacağım yorumlar çok doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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