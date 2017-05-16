 Fabri kendini affettirdi – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Fabri kendini affettirdi

    Fabri kendini affettirdi
    Fenerbahçe derbisindeki hatalı çıkışıyla takımına 2 puan kaybettiren Beşiktaş kalecisi , dün yaptığı kurtarışla kendini affettirdi. İspanyol eldiven, skor 0-0'ken Bursasporlu genç forvet Kubilay Kanatsızkuş'un karşı karşıya vuruşunu ayakları ile çeldi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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