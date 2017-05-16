Çilingir
Formsuzluğu nedeniyle ‘yedeğe düşen’ Tosun Paşa, 63’te girdi. İki dakika sonra attığı golle Bursaspor’un direncini kırıp, şampiyonluğun kilidini açtı.
Siyah-beyazlı forvet, girdikten sadece 2 dakika sonra Aboubakar'ın pasında topu filelerle buluşturarak takımını stresten kurtardı. Cenk bu golle ligde 18 gole ulaşırken, krallık yarışında da 21 gol atan Vagner Love'u takibi sürdürdü.
POZİSYONLAR GELDİ...
Cenk Tosun'un oyuna girmesi, Aboubakar'ın üstündeki baskıyı azaltırken, Beşiktaş hücumda daha çok pozisyon bulmaya başladı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:51
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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