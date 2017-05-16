 Çilingir – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Çilingir

    Çilingir

    Formsuzluğu nedeniyle ‘yedeğe düşen’ Tosun Paşa, 63’te girdi. İki dakika sonra attığı golle Bursaspor’un direncini kırıp, şampiyonluğun kilidini açtı.

    'ı Bursaspor karşısında 'uykudan' uyandırdı. 4-3'lük Trabzonspor deplasmanında attığı golün ardından suskunluğuna bürünen ve formsuzluğu nedeniyle kulübeye çekilen tecrübeli oyuncu, dün 63. dakikada oyuna girdikten sonra maçın seyrini değiştirdi.

    Siyah-beyazlı forvet, girdikten sadece 2 dakika sonra Aboubakar'ın pasında topu filelerle buluşturarak takımını stresten kurtardı. Cenk bu golle ligde 18 gole ulaşırken, krallık yarışında da 21 gol atan Vagner Love'u takibi sürdürdü.

    POZİSYONLAR GELDİ...
    Cenk Tosun'un oyuna girmesi, Aboubakar'ın üstündeki baskıyı azaltırken, Beşiktaş hücumda daha çok pozisyon bulmaya başladı.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:51
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