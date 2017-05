Bu işi erken bitirmeliydik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş , Bursaspor galibiyetinin ardından bir hayli mutluydu. Sözlerine Kartal'ın başında çıktığı 100 maçla ilgili başlayan Güneş, "Bütün maçları kazanan hoca ve takım olmak istiyorum. 2 yıl daha dolmadan 100 maç oynamak kolay değil. Bu güzel bir şey" dedi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da çok büyük emek verdiklerini kaydeden tecrübeli hoca, "Daha erken işi bitirmemiz gerekirdi. Kalan 3 maçımızı da kazanarak, hak ettiğimiz şampiyonluğu istiyoruz. Bursaspor galibiyeti de kolay olmadı. Çok iyi direndiler" diye konuştu.Güneş sözlerini şöyle tamamladı: "Bursa'ya karşı genel olarak oyun yapısı düşündüğümüz şekilde gelişti. Kolay maç olmadı. Bizim sıkıntımız rakiplere göre üstün oynuyoruz ama basit goller yiyoruz. Bulduğumuz pozisyonlara göre de az gol atıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Her maça çıktığımız zaman güzel futbolla o maçı kazanmak istiyoruz. Gaziantep'te de olağanüstü savaşacağız."Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında çıktığı 100. sınavında galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alırken, tecrübeli teknik adam ilk dalyasını yaptı. Kara Kartal ile çıktığı 100 karşılaşmanın 59'unda kazanan taraf olan Güneş, 24 beraberlik elde etti, 16 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.Beşiktaş ile üst üste 2. şampiyonluğu hedefleyen teknik direktör Şenol Güneş, dünyanın en iyileri arasına girdi. 'Coach World Ranking' sitesinin her ay yaptığı dünyanın en iyi teknik direktörleri listesinde bu kez Güneş de yer aldı. Tecrübeli hoca, Real Madrid'i çalıştıran Zidane'nın birinci olduğu mayıs ayında 55. sırayı aldı.