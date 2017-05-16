Bu işi erken bitirmeliydik
Şenol güneş, maçın ardından sezonu şöyle özetledi: "Büyük emek verdik. Hak ettiğimiz şampiyonluğu istiyoruz. Bursa galibiyeti de kolay olmadı. Bizim sıkıntımız çok pozisyon bulup, az gol atmamız ve basit goller yememiz"
ANTEP'TE DE SAVAŞACAĞIZ
Güneş sözlerini şöyle tamamladı: "Bursa'ya karşı genel olarak oyun yapısı düşündüğümüz şekilde gelişti. Kolay maç olmadı. Bizim sıkıntımız rakiplere göre üstün oynuyoruz ama basit goller yiyoruz. Bulduğumuz pozisyonlara göre de az gol atıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Her maça çıktığımız zaman güzel futbolla o maçı kazanmak istiyoruz. Gaziantep'te de olağanüstü savaşacağız."
100. MAÇINDA MÜTHİŞ ZAFER
Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında çıktığı 100. sınavında galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alırken, tecrübeli teknik adam ilk dalyasını yaptı. Kara Kartal ile çıktığı 100 karşılaşmanın 59'unda kazanan taraf olan Güneş, 24 beraberlik elde etti, 16 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.
GÜNEŞ DÜNYA LİSTESİNDE
Beşiktaş ile üst üste 2. şampiyonluğu hedefleyen teknik direktör Şenol Güneş, dünyanın en iyileri arasına girdi. 'Coach World Ranking' sitesinin her ay yaptığı dünyanın en iyi teknik direktörleri listesinde bu kez Güneş de yer aldı. Tecrübeli hoca, Real Madrid'i çalıştıran Zidane'nın birinci olduğu mayıs ayında 55. sırayı aldı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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