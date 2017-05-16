"Başakşehir'e karşı o hırsla çıkıyorlar mı"
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan, diğer takımların kendilerini yenmek istemesinin normal olduğunu belirterek, "Bize o hırsla çıkıyorlar. Bilmiyorum Başakşehir'e karşı o hırsla çıkıyorlar mı. Bize karşı daha istekliler. Bizim de sert olmamız lazım" dedi.
"Başakşehir'in bize bakması lazım"
Öncelikle kendilerine baktıklarını anlatan Arslan, "Başakşehir'in bize bakması lazım. Çünkü biz öndeyiz. Geçen hafta şampiyon olacağımızı söylemiştim. Bunu hak ediyoruz. Ama söylemek yetmiyor. Sahada savaşmamız lazım. Cenk'i de tebrik etmek istiyorum. Maça girdi ve çevirdi. Bu takımda herkes önemli" açıklamasını yaptı.
"Takımların bizi yenmek istemeleri normal"
"Avrupa liginde elenmek takım ritmini bozdu mu" şeklinde soruya Arslan, şu cevabı verdi:
"Öyle bir şey yok. Bu sene çok maç oynadık. Kadromuz geniş ve herkes oynayabilir. Bize karşı herkes istiyor, savaşıyor. Bizde bunu biliyoruz. Her maç üstüne koymamız lazım. Bizi yenmek istemeleri normal. Bize o hırsla çıkıyorlar. Bilmiyorum Başakşehir'e karşı o hırsla çıkıyorlar mı. Bize karşı daha istekliler. Bizim de sert olmamız lazım."
"Kızıma armağan ediyorum"
Geçtiğimiz günlerde kızının dünyaya geldiği hatırlatılması üzerine Arslan, "Kızım oldu. Dün akşam otele döndüm. Hocamıza teşekkür etmek istiyorum bana zaman verdi. Kızıma armağan ediyorum. Ama öncelikle kendimiz için oynamamız lazım" şeklinde konuştu.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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