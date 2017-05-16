 Aboubakar coşturdu – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    coşturdu

    Aboubakar coşturdu

    Kartal'ın Kamerunlu yıldızı Vincent da 1 gol, 1 asistle galibiyetin diğer mimarıydı.

    Tecrübeli oyuncu, Cenk Tosun'a yaptığı şık asistle alkış alırken, son saniyede kaleciyi de çalımlayıp topu filelere gönderdi. Son 5 maçta 4 gol atan ligde toplamda 10 gole ulaştı.

    'KALACAK MIYIM? BAŞKANA SORUN'
    Bir gol, bir asistle yıldızlaşan Aboubakar, maç sonunda Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili konuştu. Porto'dan kiralık oynayan Kamerunlu, "Kalıp kalmayacağımı başkanımıza sormak gerek. Önce şampiyon olmak gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Ben burada mutluyum" dedi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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