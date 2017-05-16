Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı?

Bursaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta önce Cenk Tosun'a asist yapan 25 yaşındaki oyuncu daha sonra 90+5'te maçın skorunu tayin eden golü attı.

Aboubakar böylece son 7 lig maçında 6 gol atıp 2 de asist yapmış oldu. Süre aldığı ilk 13 lig maçında 2 gol atabilen Aboubakar böylece gol sayısını 10'a yükseltmiş oldu.



Aboubakar'dan geleceğine ilişkin açıklama

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Bursaspor maçının ardından kulüpteki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamerunlu oyuncu, "Başkanımıza sormak gerekiyor. Önce şampiyon olmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Ben memnunum. Taraftarlarımızı, kulübümüzü mutlu etmeye çalışıyorum. Burada karar mercii başkanımız. Başkanımız karar verecek" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı takımda, golcü oyuncu Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zor bir maç olduğunu ifade eden golcü isim, "Şampiyonluk yarışında maçlar böyle geçiyor. Gerçekten önemliydi, doğru bir tutum gösterdik. Sağlam bir karakter ortaya koyduk. Zorluklar yaşamamıza rağmen işi çok sıkı tuttuk ve galip geldik" dedi.



"Başkanımız karar verecek"

Bir basın mensubunun, "Taraftarın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi sezon sonu için kalıp kalmayacağın. Bu konuda ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Aboubakar, "Başkanımıza sormak gerekiyor. Önce şampiyon olmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz. Ben memnunum. Taraftarlarımızı, kulübümüzü mutlu etmeye çalışıyorum. Burada karar mercii başkanımız. Başkanımız karar verecek" diye konuştu.



"Negatif bir ortam oluşturmaya çalıştılar"

Tribünlerde yaşanan olayların sahayı etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Kamerunlu golcü, "Bu oyunun akışını bozan bir durumdu. Sakin kalmayı başardık. Negatif bir ortam oluşturmaya çalıştılar ama biz gayet ciddi bir şekilde buna karşı reaksiyon gösterdik. Konsantrasyonumuzu yüksek tuttu. Bu da bizim için çok önemliydi" dedi.