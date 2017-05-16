 Ablaye sesleri – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    Ablaye sesleri

    Ablaye sesleri

    yönetimi, ’yi transfer için yoklarken, futbolcunun menajeri teklifi doğruladı.

    'ın Terek Grozni'nin forveti ile ilgilendiği öne sürüldü. Rus basınına konuşan oyuncunun menajeri Malik Arutyunov, "Beşiktaş, gerçekten oyuncuyla ilgileniyor ancak tek talip Beşiktaş değil. Beşiktaş benimle bu konuda iletişime geçti. Başka Avrupa kulüpleri ve Rus kulüplerinden de teklif var. Ancak, öncelikle sezonun bitmesini istedik." dedi. Beşiktaş yönetimi oyuncunun durumu hakkında bilgi topluyor.

    20 MAÇTA 6 GOL ATIP 2 ASİST YAPTI
    Beşiktaş yönetiminin talip olduğu 24 yaşındaki Senegalli golcü Ablaye Mbengue, bu sezon forma giydiği 20 Rusya Premier Liga maçında 6 gol atıp 2 asist yaptı. Mbengue'nin kontratının bu yaz sona ereceği ve başarılı forvetin kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği öğrenildi.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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