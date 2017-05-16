 ''1 maç fazla!'' – Fotomaç – 16 Mayıs 2017
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    16 Mayıs 2017, Salı
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    ''1 maç fazla!''

    ''1 maç fazla!''

    , ’ya verilen 1 maç ‘orta parmak’ cezasının fazla olduğunu savundu.

    Başkanı , Bursa maçı öncesi Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı ziyaret etti. Orman çıkışta basın mensuplarının derbide Volkan Demirel'e yaptığı parmak hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan ile ilgili sorularına, "'ya verilen 1 maç ceza bence fazlaydı" yorumunu yaptı. Orman karşılaşmayı ise protokol tribününde takip etti.
    1. 16 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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