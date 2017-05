"Ricardo'nun yaptığı yanlış ama..."

100. resmi maçına çıkan Quaresma, muhabirden gelen "200. maçını görür müyüz?" sorusuna, "Hoca karar verecek." cevabını verdi. Maç ve ligin kalanıyla ilgili değerlendirmeler yapan Quaresma, "Bu sene çok çalıştık, çok emek verdik. 3 final maçımız var. Ayaklarımız yere basacak." değerlendirmelerde bulundu.

İşte Şenol Güneş'in maç sonu sözleri:

"Quaresma hırslı, çalışkan bir oyuncu. Daha uzun süre oynamaya devam eder. Takım için çok çalışıyor. 100. maç oynadığına hiç bakmadım.

Beşiktaş'ta şu ana kadar, 100. resmi maçımmış. İki yıl dolmadan 100 maç olmuş. Daha önümüzde maçlar var. Önemlisi kazanarak gitmek."

"KORAKOR BİR OYUN VARDI"

"Çok büyük emek verdik. Daha erken işi bitirmeliydik. Zor maçlar oynuyoruz. Bugün de öyle bir maç vardı. Korakor oyun vardı. Seyircisiyle, sahasıyla, oyunuyla, taraftarıyla kendini yeniden gösterdi Bursaspor. Bursa ve Trabzon gibi şehirlerin yarışın içinde olması gerekiyor."

"HAKEM PREMIER LİG HAKEMİ GİBİYDİ"

"İngiltere'de oyunanan bir maç gibi boğuşmalara izin verildi. Oyun başından itibaren. Sert bir maç oldu. Agresif, kontrolsüz girmeler oldu. Riskleri vardı bunun, Quaresma ikinci sarıyı görebilirdi.

İki forvetle oynadık. Demba Ba'yı da düşündüm. Oyuna hakim olmak gerekiyordu. Bursaspor'un hırsı, temposu, kendilerini düşüreceğini biliyorduk. Onlar düşerken ikinci forveti aldık. Erkenden bir gol bulunca Demba Ba'ya gerek görmedim. Düşündüğümüz gibi gelişti. Kolay bir maç olmadı, zor oldu."

"KALAN HER MAÇ ZOR"

"Rakiplere göre üstün oynuyoruz. Problemimiz rahat gol yiyoruz, yakalayıp atamıyoruz. Rakibi forse eden bizdik. Bursaspor, gücü oranında direnç koydu. Bursaspor bu dirençle oynarsa, iyi bir kadroyla yukarıyı zorlar.

Biz her maça kazanmak için çıkarız. Biz bir tek Karabük ve deplasmanda Başakşehir'e karşı kötü oynadık. Her maça çıkarken güzel oynayıp kazanmak istiyoruz. Kalan her maçımız zor."

GÜNEŞ'İN BASIN TOPLANTISINDA QUARESMA SORUSUNA CEVABI!

"Bu oyunu sezon başından beri oynuyorlar, bir algı operasyonudur gidiyor. 2. yarıda 3 dakika uzatma verilebilirdi. Oğuzhan'a Aboubakar'a yapılan pozisyonlarda kırmızı verebilirdi. Hakem art niyetli miydi? İlk daha faul yapılan pozisyon Oğuzhan'dı, ama o gösterilmedi. Bu gösterilsin diye söylemiyorum. Bu çok yapılıyor Türkiye'de.

Herkes kendi açısından bakıp birbirini yargılıyor. Sarı ise göstersin. 2. yarıda Quaresma'yı alabilirdim, onu uyardım, baktım olumsuzluğu yok. Rakibe de gösterilebilirdi. Beşiktaş üzerinde bir kamuoyu oluşturmak isteniyor. Kaybettiğimiz maçlara bakın. Bu spekülasyonlar yapılıyor.

Son maçta Gençlerbirliği 2 değişiklik yaptı. 2 sarı karta bakın. Madem algı yapmak istiyorsunuz, Ahmet Çakar ona da baksın. Visca ağzını kapatıyor da hakemle ne konuşuyor. Burada yapılmak istenen şey, maçla ilgili değil, yatırım yapmak istiyor.

Ben de konuşmak istemiyorum. Fenerbahçe maçını zaten hiç tartışmak istemiyorum. Nereden baktığına lazım. Sezon bitsin, hepsini görüntülü konuşuyoruz. Bir haksızlık varsa, takım üzerine değil, pozisyon üzerine konuşalım. Sarı kart çekmeyse, göstereceksin.

Ricardo'nun yaptığı yanlıştır, katılıyorum. Ama bunu söyleyerek takım üzerinde baskı yaratmak istiyorsan, bunu konuşamayız."