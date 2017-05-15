 Milosevic'i Beşiktaş'a geri gönderdiler – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Milosevic'i Beşiktaş'a geri gönderdiler

    Milosevic'i Beşiktaş'a geri gönderdiler

    Beşiktaş'ın sezon başında Darmstadt'a kiraladığı ile Bundesliga'dan düşen Alman kulübünün yolları ayrılırken, İsveçli oyuncu Beşiktaş'a geri döndü.

    Darmstadt'ın basın sözcüsü Tom Lucka yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz durumun suçlusu Milosevic değil, onun bir rolü yok, ancak onu yeni kulüp bulabilmesi için bıraktık" ifadelerini kullandı.

    DARMSTADT 1,2 MİLYON EURO OPSİYONU KULLANMADI

    Bu sezon Darmstadt'ta 20 maçta 1747 dakika forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, takımının küme düşmesini engelleyemedi. Beşiktaş'a kiralama bedeli için 200 bin euro ödeyen Darmstadt, 1,2 milyon euroluk da satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyordu.

    Beşiktaş'ın 2014/15 sezonu devre arasında AIK Solna'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı İsveçli oyuncunun, siyah-beyazlılar ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

    "MILOSEVİC 2. LİG'DE OYNAMAK İSTEMİYORDU"
    'in Almanya'daki danışmanı Ferhat Çifçi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Milosevic sadece kiralık. 1 Temmuz'dan itibaren Beşiktaş'a dönecek'' ifadelerini kullandı. Ferhat Çiftçi Hannover'de kiralık olarak oynadığı dönemde ayrılmasını da yanlış olarak değerlendirirken ''Bazen oyuncular yanlış kararlar verebiliyor. Hannover o zaman onu tutmak istedi ama Milosevic 2. ligde oynamak istemiyordu'' diye konuşmuştu.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:22
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