"Herkes bize karşı"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursaspor karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Geçen sene Beşiktaş’ın şampiyon olmasını herkes çok istiyordu bu sene herkes birlik olmuş ve bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum" dedi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, "Geçen sene de bu sene de Bursa maçları kritik zamanlara geliyor. Bursa da sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Onun için de tansiyonu yüksek bir maçtı. Hamdolsun kazandık. Mutlu dönüyoruz. Önümüzde 3 maç var. 3 maçı da kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz. Dürüstçe söyleyeyim ben özellikle çok stresliyim ve çok sağlıklı bir maç izleyip, yorum yapabilecek durumda değilim. Kulübün başkanı olarak yönetim kurulu ile birlikte sorumluluk bizim üzerimizde. Yapacağım yorumlar çok doğru olmaz. Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyon olmasını herkes çok istiyordu bu sene herkes birlik olmuş ve bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum" dedi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:33
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
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