 Fikret Orman'dan Talisca yorumu – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fikret Orman'dan Talisca yorumu

    Fikret Orman'dan Talisca yorumu

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonal Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Talisca'ya verilen cezaya ilişkin "Talisca'ya verilen 1 maçlık ceza bence fazlaydı." dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak Bursaspor-Beşiktaş maçını izlemek için Bursa'ya gelen Orman, Yalova'da İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı ziyaret etti.

    Emniyet müdürlüğü çıkışında bir basın mensubunun Bursaspor karşısında olası puan kaybı durumunda şampiyonluk yarışının ne olacağına yönelik sorusuna Orman, "Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı seviyorum. Bu yüzden onu ziyaret ettim. İyi moralle geldik. İyi moralle Bursa'dan ayrılacağız." yanıtını verdi.

    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yaptığı gerekçesiyle PFDK tarafından 1 maç ceza alan oyuncuları Talisca ile ilgili soru üzerine ise Orman, "Talisca'ya verilen 1 maçlık ceza bence fazlaydı." ifadesini kullandı.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:47
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