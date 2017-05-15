Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonal Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Talisca'ya verilen cezaya ilişkin "Talisca'ya verilen 1 maçlık ceza bence fazlaydı." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak Bursaspor-Beşiktaş maçını izlemek için Bursa'ya gelen Orman, Yalova'da İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı ziyaret etti.
Emniyet müdürlüğü çıkışında bir basın mensubunun Bursaspor karşısında olası puan kaybı durumunda şampiyonluk yarışının ne olacağına yönelik sorusuna Orman, "Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı seviyorum. Bu yüzden onu ziyaret ettim. İyi moralle geldik. İyi moralle Bursa'dan ayrılacağız." yanıtını verdi.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yaptığı gerekçesiyle PFDK tarafından 1 maç ceza alan oyuncuları Talisca ile ilgili soru üzerine ise Orman, "Talisca'ya verilen 1 maçlık ceza bence fazlaydı." ifadesini kullandı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:47
- Ozi’ye süper zam
Toplam 23
Yorum
Forza Bjk Biz Tek , Siz Hepiniz , Forza Bjk
- Kale artık kapansın
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 FABRİ BEŞİKTAŞ'IN KALECİSİ DEĞİL.ÇOK ÖNEMLİ MAÇLARDA KABUL EDİLEMEZ HATALAR YAPTI..! YENİ SEZONDA ÇOK İYİ BİR KALECİ LAZIM FİKRET BAŞKAN..
- Tuncay Şanlı Edmilson’u izledi
Toplam 14
Yorum
Forever O değil de birde Taison u istiyorsunuz adam gelse gelse yatmaya gelir bekleyin
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