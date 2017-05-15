Beşiktaş taraftarı Bursa'ya gidiyor
Bursaspor'u bu akşam Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmayı izlemek üzere İstanbul'dan Bursa'ya gelen siyah-beyazlı taraftarlara çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri eşlik ediyor.
Bursa'da bulunan Beşiktaş taraftarları da, bu akşam Bursa'da oynanacak karşılaşmaya İstanbul üzerinden geliyor. İstanbul'da öğle saatlerinde kimlik ve üst aramaları yapılan Beşiktaş taraftarları onlarca otobüsten oluşan konvoy ile Bursa'ya hareket etti. Siyah-beyazlı taraftarlar Yalova'nın Altınova ilçesinde kısa bir mola veren tarftarlar daha sonra Bursa'ya gelmek için yola devam etti. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri çok geniş güvenlik önlemleri aldıklarını belirtip, "kafileyi Bursa'da da durduracağız. Üst aramalarını, kimlik kontrollerini yapacağız. Paso liglerine bakacağız, alkollü olanları ise kafileden çıkartacağız. Dönüşte de aynı önlemleriniz sürecek" dedi.
Bursaspor-Beşiktaş maçı için siyah beyazlı yönetim kendilerine tahsis edilen 2 bin 50 bileti satmıştı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:55
- Penaltı isyanı
Toplam 17
Yorum
ozikfb ozofb biz sizmiyiz ağlayacak kupa almayalım diye fenerbahçe stadının ışıklarını söndüren biz değiliz
- ''Hiçbir yere gitmem''
Toplam 21
Yorum
YNTİSTİFA EMENİKE GİTSE NE OLUR GİTMESE NE OLUR..BULURLAR BİR EMENİKE GETİRİRLER YENİDEN..HİKAYE HEP AYNI FENER DE.
- ''Hiçbir yere gitmem''
Toplam 21
Yorum
EYY AZİZZ EMENİKE SONUNDA ISLIĞA ALIŞTI..ÖNEMLİ OLAN HESABA YATAN MİLYONCUKLAR..
Beşiktaş taraftarı Bursa'ya gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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