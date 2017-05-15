 Beşiktaş taraftarı Bursa'da – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş taraftarı Bursa'da

    Beşiktaş taraftarı Bursa'da

    Bursaspor'u bu akşam Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmayı izlemek üzere İstanbul'dan Bursa'ya gelen siyah-beyazlı taraftarlara çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri eşlik etti.

    Bursaspor'un bu akşam Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmayı izlemek üzere İstanbul'dan, Bursa'ya gelen 2 bin siyah beyazlı taraftar, otobüsleri şehir girişinde durduruldu. Geniş güvenlik önlemleri altında taraftarların kimlik kontrolleri, üst aramaları ve bagajları arandı. Alkollü olan taraftarlar kafileden çıkartılırken, aramalarda bagajlarda bulunan ekmek bıçağı, çakı, sopa ve demir çubuklar ile meşalelere el konuldu

    Bursa Valiliği bu akşam oynanacak Beşiktaş maçı için üst düzey önlem aldı. İstanbul'dan ayrılan onlarca otobüsten oluşan siyah beyazlıları taşıyan araç kafilesi şehrin girişinde Ovaakça gişelerinde durdurildu. Burada tüm taraftarların kimlik kontrolleri ve passolig kartları incelendi, üst aramaları yapıldı. Bagajlarda yapılan kontrollerde ise ekmek bıçağı, demir çubuk ve meşaleler ele geçirildi. Bunlara el koyan polis ve jandarma alkollü olan taraftarları ise kafileden çıkartıldı. Yetkililer, alınan siyah beyazlı beşiktaşların Bursa'dan ayrılmasına kadar devam edeceğini en ufak bir taşkınlağa izin vermeyeceklerini söylediler.

    Bu arada aramalar sırasında Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na ait drone helikopterin havadan görüntü alması dikkat çekti

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:12
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