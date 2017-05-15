Anneler günü kutlandı
Beşiktaş Kulübü, Anneler Günü'nü kutladı. Akatlar'daki Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltılı etkinliğe ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, annesi ve eşiyle katıldı. Annelere çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte, siyah-beyazlı üyeler ve yavru kartallar keyifli bir hafta sonu geçirdi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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