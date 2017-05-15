 Anneler günü kutlandı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Anneler günü kutlandı

    Anneler günü kutlandı
    Kulübü, Anneler Günü'nü kutladı. Akatlar'daki Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltılı etkinliğe ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, annesi ve eşiyle katıldı. Annelere çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte, siyah-beyazlı üyeler ve yavru kartallar keyifli bir hafta sonu geçirdi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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