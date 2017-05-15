 Aboubakar bir açıldı pir açıldı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Aboubakar bir açıldı pir açıldı

    Aboubakar bir açıldı pir açıldı

    Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar bir açıldı pir açıldı.

    Bursaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta önce Cenk Tosun'a asist yapan 25 yaşındaki oyuncu daha sonra 90+5'te maçın skorunu tayin eden golü attı.

    Aboubakar böylece son 7 lig maçında 6 gol atıp 2 de asist yapmış oldu.

    Süre aldığı ilk 13 lig maçında 2 gol atabilen Aboubakar böylece gol sayısını 10'a yükseltmiş oldu.

    ABOUBAKAR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
    Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, 2-0'lık Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    Öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde:

    "Önce şampiyon olmamız gerekiyor. Ben takımda memnunum. Kalmam ile ilgili burada karar başkanın olacak. Takımdaki atmosfer gayet iyi. Şunu unutmamak lazım, 3 maçın 3'ü de zor geçecek. Oyununun akışı bozuldu. Negatif bir ortam yaratmaya çalıştılar. Burada kimin kiminle oynadığı değil önemli olan takımın kazanması. Teknik direktörümüzle ve takım arkadaşlarımla olumlu bir ilişkim var ve bu da gayet iyi."

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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