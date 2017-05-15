Aboubakar bir açıldı pir açıldı

Bursaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta önce Cenk Tosun'a asist yapan 25 yaşındaki oyuncu daha sonra 90+5'te maçın skorunu tayin eden golü attı.

Aboubakar böylece son 7 lig maçında 6 gol atıp 2 de asist yapmış oldu.

Süre aldığı ilk 13 lig maçında 2 gol atabilen Aboubakar böylece gol sayısını 10'a yükseltmiş oldu.



ABOUBAKAR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, 2-0'lık Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde:

"Önce şampiyon olmamız gerekiyor. Ben takımda memnunum. Kalmam ile ilgili burada karar başkanın olacak. Takımdaki atmosfer gayet iyi. Şunu unutmamak lazım, 3 maçın 3'ü de zor geçecek. Oyununun akışı bozuldu. Negatif bir ortam yaratmaya çalıştılar. Burada kimin kiminle oynadığı değil önemli olan takımın kazanması. Teknik direktörümüzle ve takım arkadaşlarımla olumlu bir ilişkim var ve bu da gayet iyi."