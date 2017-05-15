Aboubakar bir açıldı pir açıldı
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar bir açıldı pir açıldı.
Bursaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta önce Cenk Tosun'a asist yapan 25 yaşındaki oyuncu daha sonra 90+5'te maçın skorunu tayin eden golü attı.
Aboubakar böylece son 7 lig maçında 6 gol atıp 2 de asist yapmış oldu.
Süre aldığı ilk 13 lig maçında 2 gol atabilen Aboubakar böylece gol sayısını 10'a yükseltmiş oldu.
ABOUBAKAR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, 2-0'lık Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde:
"Önce şampiyon olmamız gerekiyor. Ben takımda memnunum. Kalmam ile ilgili burada karar başkanın olacak. Takımdaki atmosfer gayet iyi. Şunu unutmamak lazım, 3 maçın 3'ü de zor geçecek. Oyununun akışı bozuldu. Negatif bir ortam yaratmaya çalıştılar. Burada kimin kiminle oynadığı değil önemli olan takımın kazanması. Teknik direktörümüzle ve takım arkadaşlarımla olumlu bir ilişkim var ve bu da gayet iyi."
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:58
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 5
Yorum
Fikret Orman'dan Talisca yorumu .. bazı takımların oyuncuları sahada yapıyor sahada cezasını almıyor sonradan gündeme gelirse istedikleri kadar ceza veriyorlar.
- Adım adım N'Diaye
Toplam 9
Yorum
CEVAP HAKKI HIZLI BİR STP VE NDİAYE YAYA TOUREYİ DE EKLE BAK BAKALIM SENİ BİR TAKIM YENEBİLİYORMU
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 5
Yorum
Beşiktaş şampiyonluk aşkına!. quarismanın 2 tekmesi artı 1 alkışına 1 sarıkart adanalı oyuncuya 1 itiraz 1 alkışa kırmızıkart. nasıl olsa BJK 10 kişiyle tsyi bursayı yene
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