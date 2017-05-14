 Oğuzhan’a özel görev – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Oğuzhan’a özel görev

    Oğuzhan’a özel görev

    Cezalı Talisca’nın yokluğunda Kara Kartal’ın hücum organizasyonlarını yönetecek.

    , Süper Lig'in belki de kalan haftalardaki en kritik maçı olan Bursaspor karşılaşmasına hazır. PFDK'nın verdiği 1 maçlık ceza nedeniyle yarın akşam forma giyemeyecek Anderson Talisca'nın yokluğunda Oğuzhan Özyakup siyah-beyazlıların hücumunu kurgulayacak isim olacak. Şenol Güneş, hücumdaki planlarını Oğuzhan'ın yaratacağı pozisyonlardan üretmeye çalışacak.

    Siyah-beyazlılar, Bursaspor deplasmanında erken bulacağı golle maçı çözmeye çalışacak. Antrenmanlarda yapılan toplantılarda ile özel olarak ilgilenen deneyimli çalıştırıcı, her fırsatta kaptanına "Sana güveniyorum. Kaptan olarak takımı yönlendirmen ve pas alış verişini iyi sağlaman lazım. Bunları da yapabilecek kalitedesin. Bu kritik virajı kazasız dönmeye mecburuz" diyerek destek veriyor.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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