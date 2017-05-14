Mariani harekatı

İsviçre ekibi Lugano'nun orta saha oyuncusu Davide Mariani'nin Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

İsviçre'den yayın yapan Tio İnternet Sitesi'nin haberine Lugano takımında gösterdiği üstün formala dikkat çeken oyuncu Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. Site, Beşiktaş'ın transferde öne çıktığını belirtirken oyuncunun kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi olduğuna dikkat çekti. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 5 gol ve 6 asistlik bir performans gösterdi. Bonservis bedeli 500 bin euro olan oyuncunun Beşiktaş'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.