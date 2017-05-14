 Gomez ‘hatalıydım’ derse geri alınacak! – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Gomez ‘hatalıydım’ derse geri alınacak!

    Gomez ‘hatalıydım’ derse geri alınacak!

    Şenol Güneş’in de sıcak baktığı Alman forvet, yöneticilere “Dönmek istiyorum” derse yeni sezonda forması giyecek.

    'ta teknik heyet gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, takıma alışan Vincent Aboubakar ile yola devam etmek istiyor. Bunun yanı sıra eski oyuncusu Mario Gomez'e de sıcak bakıyor.

    Özellikle Başkan Fikret Orman'la Gomez'in arasından su sızmaması, kulisleri hareketlendiriyor. Alman oyuncu konusunda herhangi bir görüşme ya da girişim yok. Beşiktaş yönetiminin konusundaki fikrini ise Alman oyuncunun tavrı belirleyecek.

    Eğer Gomez de, Quaresma gibi, "Ben hata yapmışım, Beşiktaş'ı da çok özledim" derse transfer edilecek, aksi taktirde ise Alman forvet için herhangi bir girişimde bulunulmayacak.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
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