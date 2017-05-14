Gomez ‘hatalıydım’ derse geri alınacak!
Şenol Güneş’in de sıcak baktığı Alman forvet, yöneticilere “Dönmek istiyorum” derse yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.
Özellikle Başkan Fikret Orman'la Gomez'in arasından su sızmaması, kulisleri hareketlendiriyor. Alman oyuncu konusunda herhangi bir görüşme ya da girişim yok. Beşiktaş yönetiminin Mario Gomez konusundaki fikrini ise Alman oyuncunun tavrı belirleyecek.
Eğer Gomez de, Quaresma gibi, "Ben hata yapmışım, Beşiktaş'ı da çok özledim" derse transfer edilecek, aksi taktirde ise Alman forvet için herhangi bir girişimde bulunulmayacak.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:20
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
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Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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