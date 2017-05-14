 Beşiktaş kritik maça hazır – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş kritik maça hazır

    Beşiktaş kritik maça hazır

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Bursaspor ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

    Beşiktaş, bugün öğleden sonra karayolu ile Bursa'ya giderek kampa girecek.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş kritik maça hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.