Beşiktaş kritik maça hazır
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Bursaspor ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Beşiktaş, bugün öğleden sonra karayolu ile Bursa'ya giderek kampa girecek.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:44
- Volkan farkı önledi
Toplam 4
Yorum
Tonyo "BAZI SEYLER HIC DEGISMEZ " evet degismez mesela Volkan cok iyi kaleci olmasina ragmen nefret kusan bir futbolcu karakteri degismeyecektir
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 15
Yorum
emre yeminle söylüyorum ismail köybaşı gibi birini değil maça antremana top toplayıcı yapmam..o kadar kalitesiz adam işte
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 15
Yorum
emre ismail köybaşı gibi,ozan gibi,salih gibi,volkan şen gibi,hasan ali gibi kalibresiz oyuncularla dolu takımdan ne bekliyorsunuz..
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