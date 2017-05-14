Beşiktaş kafilesi Bursa'da
Beşiktaş, yarın Spor Toto Super Ligin 31'inci haftasında, karşılaşacağı Bursaspor maçı için geldiği Bursa'da taraftarları tarafından karşılandı.
Beşiktaş, Uludağ Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Holıdey Inn oteline gelişinde siyah beyazlı ekibi, yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Futbolcular otele girereken, taraftar da tezahurat yaparak destek verdi.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:47
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 17
Yorum
gignac27 eyy advocaat sende bizi yaktın hani bırakıcaktın hocalığı şimdi hollandayla anlaştın sinsi şeytan seni!!
- Fener’e lig eziyet
Toplam 26
Yorum
gignac27 zaten bir iddiamız yoktu ligde artık kupaya odaklanmamız lazım.transferleri de mayıs ayında bitirip seneye inşallah şampiyon olacağız.
- Luce’den gözlemci!
Toplam 5
Yorum
metinn riza hoca kim kardes riza calimbay mi iyide tudord kendi kurdugu takim ve sistemle gs bjk fb yi de yenmedimi ilk yrida pööööh
Beşiktaş kafilesi Bursa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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