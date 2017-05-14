 Beşiktaş kafilesi Bursa'da – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Beşiktaş kafilesi Bursa'da

    Beşiktaş kafilesi Bursa'da

    Beşiktaş, yarın Spor Toto Super Ligin 31'inci haftasında, karşılaşacağı Bursaspor maçı için geldiği Bursa'da taraftarları tarafından karşılandı.

    Siyah beyazlı ekip, saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak müsabaka için, İstanbul'dan Bursa'ya karayoluyla geldi. Yoğun güvenlik önlemli alınırken Beşiktaş'ın içinde bulunduğu otobüse çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri eskortluk yaptı.

    Beşiktaş, Uludağ Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Holıdey Inn oteline gelişinde siyah beyazlı ekibi, yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Futbolcular otele girereken, taraftar da tezahurat yaparak destek verdi.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:47
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