 Atiba ve Tolgay hazır – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Atiba ve Tolgay hazır

    Atiba ve Tolgay hazır
    Yarın akşam deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta ilk 11 netleşiyor. Siyah-beyazlılarda tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Atiba ve Tolgay, bu kritik mücadelede görev yapabilecek. Şenol Güneş, iki oyuncusuna da 11'de şans vermeyi planlıyor. Tecrübeli teknik adam, cezalı Talisca'nın yokluğunda orta saha kurgusunu Atiba-Tolgay ve Oğuzhan'dan oluşturmayı düşünüyor.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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