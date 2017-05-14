Atiba ve Tolgay hazır

Yarın akşam deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta ilk 11 netleşiyor. Siyah-beyazlılarda tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Atiba ve Tolgay, bu kritik mücadelede görev yapabilecek. Şenol Güneş, iki oyuncusuna da 11'de şans vermeyi planlıyor. Tecrübeli teknik adam, cezalı Talisca'nın yokluğunda orta saha kurgusunu Atiba-Tolgay ve Oğuzhan'dan oluşturmayı düşünüyor.