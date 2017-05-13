 Talisca’nın cezası onandı – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ’nın cezası onandı

    <a href="/index/talisca?id=6ece4a97-5de1-43cd-a7ff-a657524dd077" class="" rel="tag">Talisca</a>’nın cezası onandı

    TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın 'ya verdiği 1 maçlık cezayı onadı.

    Yapılan açıklamada, Beşiktaş kulübünün duruşma isteğini reddeden kurulun, 'nın 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezasını oy birliği ile onadığı belirtildi. Tahkimin erteleme talebini de reddettiği bildirildi. , pazartesi günü oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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