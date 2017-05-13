Beşiktaş, ezeli rakibi F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Ukraynalı sol bek Eduard Sobol ile sezon başında da istediği Polonyalı stoper Michal Pazdan için düğmeye bastı
Shakhtar yönetiminin 5 Temmuz'da sözleşme yenilediği Sobol için yeni takım araması üzerine girişimler hızlandırıldı. Beşiktaş'ın listesindeki ikinci isim ise Legia'da forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli stoper Michal Pazdan... Polonya'nın Pol Sat Sport kanalı, Beşiktaş'ın geçen yaz transfer edemediği Michal Pazdan'ı almak için bu kez daha istekli olduğunu yazdı. Euro 2016 sonrasında Beşiktaş'ın Pazdan için yaptığı teklifleri değerlendirmeyen Legia'nın şimdi fikir değiştirdiği belirtildi. Fransa'dan talipleri olan Pazdan için Beşiktaş'ın 2 milyon euro vermeye hazır olduğu hatırlatıldı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
Sobol ve Pazdan sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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