 Sobol ve Pazdan sürprizi – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ve sürprizi

    Sobol ve Pazdan sürprizi

    Beşiktaş, ezeli rakibi F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Ukraynalı sol bek Eduard ile sezon başında da istediği Polonyalı stoper Michal için düğmeye bastı

    Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Scout ekibinin hazırladığı liste doğrultusunda görüşmelere başlayan Beşiktaşlı yetkililer, ilk olarak savunmasını güçlendirmek istiyor. Kartal'ın rotasındaki ilk isim, devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak anlaşamadığı Eduard oldu. F.Bahçe'nin de peşinde olduğu 22 yaşındaki Ukraynalı sol bek; kiralık olarak gittiği Zorya Luhansk'tan, 30 Haziran'da Shakhtar'a geri dönecek.

    Shakhtar yönetiminin 5 Temmuz'da sözleşme yenilediği için yeni takım araması üzerine girişimler hızlandırıldı. Beşiktaş'ın listesindeki ikinci isim ise Legia'da forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli stoper Michal ... Polonya'nın Pol Sat Sport kanalı, Beşiktaş'ın geçen yaz transfer edemediği Michal Pazdan'ı almak için bu kez daha istekli olduğunu yazdı. Euro 2016 sonrasında Beşiktaş'ın Pazdan için yaptığı teklifleri değerlendirmeyen Legia'nın şimdi fikir değiştirdiği belirtildi. Fransa'dan talipleri olan Pazdan için Beşiktaş'ın 2 milyon euro vermeye hazır olduğu hatırlatıldı.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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