 Quaresma dalya peşinde – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    dalya peşinde

    Quaresma dalya peşinde

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo , Süper Lig'de 100. maçına Bursaspor karşısında çıkacak.

    Q7, geride kalan dönemde 99 lig maçına çıkarken 13 gol atıp 29 asist yaptı ve toplamda takımı adına 42 gole doğrudan katkı yaptı. bu dönemde 4 kez kırmızı kart gördü.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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